Istri Bibi Ardiansyah Vanessa Angel Melahirkan Anak Pertama, Diberi Nama Gala Sky Andriansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Istri Bibi Ardiansyah, Vanessa Angel melahirkan anak pertamanya pada Selasa (14/7/2020) pagi.

Kabar penambahan anggota keluarga baru itu diunggah di akun Instagram @vanessaangelofficial, Vanessa Angel.

Anak pertama Vanessa Angel itu diberi nama Gala Sky Andriansyah.

Gala Sky Andriansyah dilahirkan Selasa pukul 05.51 WIB.

“Halo onti dan om omku! kenalin namaku Gala Sky Andriansyah, aku lahir tadi pagi pukul 5.51 dengan berat 3,3kg,” tulis Vanessa.

Putra Vanessa Angel, Gala Sky Andriansyah

Dalam caption tersebut, Vanessa menjelaskan bahwa sang anak lahir dengan berat 3,3 kilogram. Diketahui pula Vanessa menjalani proses persalinan di Rumah Sakit Harapan Kita.

Unggahan tersebut diiringi dengan video singkat yang menampilkan sosok Gala Sky Andriansyah. Bayi mungil itu tampak menggemaskan.

Suami Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah, juga mengunggah video yang sama ke akun Instagramnya. Bibi memperkenalkan buah hati pertamanya ke para pengikutnya di media sosial.

Vanessa Angel saat menjalani proses persalaninan anak pertamanya, Selasa (14/7/2020) pagi.

"Lets watch my little family grow together ya," kata Bibi Ardiansyah di kolom keterangan.

Tidak menunggu lama postingan Vanessa Angel ini pun langsung dibanjiri ucapan selamat dari netizen maupun rekan selebritis.

Mereka mengaku ikut bahagia dengan kelahiran si kecil.

