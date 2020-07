UPDATE JADWAL Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang ke-4, Berikut Tata Cara Mendaftar Kartu Prakerja

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Kabar gembira datang dari pemerintah perihal kepastian jadwal pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ke-4.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso memastikan bahwa pendaftaran peserta Kartu Prakerja akan dibuka pada akhir Juli 2020.

"Kami mengharapkan batch keempat ini bisa segera dibuka pada akhir Juli. Mudah-mudahan kuotanya mungkin sampai 500.000 orang peserta," ujar Susiwijono dalam konferensi pers, dilansir Kontan.co.id, pada Senin (13/7/2020).



Dia mengatakan, nantinya peserta yang mendapat prioritas masuk ke dalam program Kartu Prakerja gelombang keempat ini merupakan pekerja yang sudah masuk dalam daftar dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kemenaker, Bambang Satrio Lelono pun mengatakan hal yang sama.

Menurutnya, Kemnaker pun akan berkoordinasi Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memprioritaskan pekerja yang terdampak Covid-19 masuk dalam program

Menurut Bambang, sampai saat ini ada sekitar lebih dari 3 juta pekerja yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pelaku UMKM yang terdampal Covid-19.

"Dari data tersebut kurang lebih 1,7 juta sudah sangat lengkap by name by address, sementara selebihnya masih kita lakukan verifikasi ulang”.

“Data tersebut kami kumpulkan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan BPJS Ketenagakerjaan," kata Bambang.

Sebelumnya, program Kartu Prakerja sempat dihentikan untuk sementara untuk dievaluasi lebih lanjut.

Sebagai hasil dari evaluasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, aturan baru program Kartu Prakerja pun diterbitkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020.