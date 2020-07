HASIL Liverpool Vs Burnley Liga Inggris Pekan ke 25, Sabtu 11 Juli 2020, Kejutan Jay Rodriguez / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liverpool tak main-main dalam menjalai laga lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke 34 saat kontra Burnley, Sabtu 11 Juli 2020.

Dalam laga yang digelar di Anfield Stadium, markas The Reds (julukan Liverpool) itu, sang juru taktik Liverpool, Juergen Klopp memasang para pemain bintang andalannya.

Meski gelar juara Liga Inggris musim 2019/2020 ini telah berhasil diraih Liverpool, namun The Reds seolah tak mau kehilangan muka bermain di kandang sendiri.

Juergen Klopp memasang trio Andalannya di sisi depan demi mengejar kemenangan.

• DAFTAR Top Skorer 3 Liga Inggris, Spanyol dan Italia - Vardy dan Messi Teratas, Ronaldo Masih Kedua

Sadio Mane, Mohamed Salah dan Roberto Firmino mengisi line up strating eleven di laga Liverpool Vs Burnley ini.

Laga Liverpool Vs Burnley sendiri digelar di Anfield Stadium, markas The Reds (julukan Liverpool) dan mulai kick off sejak pukul 21.00 WIB.

Laga ini juga menjadi kesempatan bagi bintang Liverpool, Mohamed Salah mengejar defisit gol dari pemuncak top skor Liga Inggris musim ini, Jamie Vardy.

Terutama dalam perburuan mengejar sepatu emas alias gelar sebagai pencetak gol terbanyak Liga Inggris musim ini.

Dalam tempo 1x25 menit, hasilnya, Liverpool sukses unggul dari tim tamu.

• Hasil Liga Inggris - Manchester City dan Liverpool Pesta Gol, Berikut Update Klasemen Liga Inggris

Namun gol keunggulan tim tuan rumah tidak datang dari Mohamed Salah.

Gol justru lahir dari kaki wing back kiri lincah nan bertenaga, Andrew Robertson.

Gol diciptakan pemain Timnas Skotlandia ini di menit 34.