Hasil Drawing Babak Perempat Final Liga Champion

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - UEFA sudah mengumumkan secara langsung hasil drawing babak perempat final Liga Champions 2019-2020.

Digelar di markas UEFA, Nyon, Swiss, hasil drawing perempat final dan semifinal Liga Champions Jumat (10/7) waktu setempat, memunculkan duel-duel sengit.

Satu di antara duel sengit yang akan terjadi di babak perempat final adalah kemungkinan pertemuan antara Real Madrid dan Juventus.

Kemungkinan itu terjadi jika Real Madrid dan Juventus lolos dari babak 16 besar Liga Champions dengan mampu menang atas lawan-lawan mereka di leg kedua babak 16 besar.

Jika hal itu terjadi, maka Cristiano Ronaldo akan bereuni dengan Real Madrid.

• Klasemen La Liga Spanyol: Real Madrid Jauhi Barcelona, Atletico Madrid Zona Liga Champion

Real Madrid merupakan mantan klub Cristiano Ronaldo selama 9 musim sebelum pindah ke Juventus pada 2018-2019.

Adapun sebelum perempat final Liga Champions, sisa leg kedua babak 16 besar akan digelar.

Empat tim yang sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final adalah Atalanta, Atletico Madrid, RB Leipzig, dan Paris Saint-Germain.

Empat laga leg kedua 16 besar tersisa yang belum digelar akibat pandemi virus corona adalah Bayern Munchen vs Chelsea, Barcelona vs Napoli, Manchester City vs Real Madrid, dan Juventus vs Lyon.

Undian perempat final dan semifinal Liga Champions 2019-2020 dipimpin oleh jurnalis asal Portugal, Pedro Pinto; Wakil Sekjen UEFA Giorgio Marchetti; dan legenda Portugal, Paulo Sousa.