Hasil Undian Perempat Final dan Semifinal Liga Champions & Liga Europa 2019/2020, Ini Jadwalnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil undian atau drawing perempat final dan semifinal Liga Champions serta Liga Europa 2019-2020 telah digelar, pada Jumat (10/7/2020) sore WIB.

Selain itu, Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) juga telah resmi merilis jadwal Liga Champions 2019-2020, dari empat laga sisa leg kedua 16 besar hingga final.

Jadwal terbaru gelaran Liga Champions diketahui bersamaan dengan hasil drawing perempat final dan semifinal Liga Champions.

Undian atau drawing perempat final dan semifinal Liga Champions telah berlangsung di Nyon, Swiss, pada Jumat (10/7/2020) sore WIB.

Hasilnya, terdapat sejumlah potensi big match yang bakal tersaji pada perempat final Liga Champions musim 2019-2020.

Manchester City dan Real Madrid, yang masih menyisakan satu leg, bisa bersua tim raksasa Liga Italia, Juventus. Namun, Juventus pun masih harus melakoni leg kedua kontra Lyon (Perancis).

Apabila Juventus berhasil menaklukkan Lyon, Cristiano Ronaldo cs harus bersiap menghadapi pemenang duel antara Man City vs Real Madrid.

Sementara itu, Barcelona atau Napoli berpotensi bertemu pemenang Liga Jerman musim 2019-2020, Bayern Muenchen, dan wakil Liga Inggris, Chelsea.

Keempat tim tersebut sama-sama masih menyisakan satu leg pada babak 16 besar.

Adapun leg kedua 16 besar Bayern Muenchen vs Chelsea, Barcelona vs Napoli, Man City vs Real Madrid, dan Juventus vs Lyon akan digelar pada 7-8 Agustus di markas tim yang bertindak sebagai tuan rumah.