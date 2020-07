HASIL Drawing Liga Champions! Barcelona, Bayern Munchen, Chelsea, Man City, Juventus dan Real Madrid. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut hasil drawing atau undian perempat final Liga Champions 2019-2020, digelar pada Jumat (10/7/2020) sore WIB.

Dari hasil drawing itu, Barcelona atau Napoli akan bertemu pemenang antara Bayern Muenchen atau Chelsea pada babak 16 besar Liga Champions.

Sebelumnya, pada leg pertama, Barcelona menahan imbang Napoli dengan skor 1-1.

Adapun Bayern Muenchen berada di atas angin karena pada leg pertama unggul 3-0 atas Chelsea di Stamford Bridge.

Berikutnya, Manchester City atau Real Madrid akan menghadapi pemenang antara Juventus atau Lyon.

Sementara itu, wakil Italia, Atalanta, akan menghadapi PSG. Adapun RB Leipzig akan melawan Atletico Madrid.

• HASIL Drawing Liga Champions dan Liga Europa Babak Perempat Final Live Jumat 10 Juli 2020

UEFA memastikan bahwa empat laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang tertunda akibat pandemi Covid-19 akan digelar di lokasi sesuai jadwal awal.

Keempat laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang dimaksud adalah Bayern Muenchen vs Chelsea, Barcelona vs Napoli, Man City vs Real Madrid, dan Juventus vs Lyon.

Bayern, Barcelona, Man City, dan Juventus pun akan menjamu lawan di kandang mereka masing-masing pada laga leg kedua demi meraih tiket perempat final.

Mengacu kepada informasi resmi UEFA, rencananya laga leg kedua delapan besar Liga Champions akan digelar pada 7-8 Agustus 2020.