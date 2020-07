Menguat di Jisdor, Rupiah Berbalik Terkoreksi di Pasar Spot Terhadap Dolar AS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Pergerakan rupiah di kurs tengah Bank Indonesia (BI) menunjukkan eksistensinya terhadap dolar Amerika Serikat (AS), Kamis (9/7/2020).

Terlihat di Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, rupiah berada di posisi Rp 14,446 per dolar AS. Menguat 14 poin dibanding posisi sebelumnya di Rp 14,460.

Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot terkoreksi melemah 0,05 persen ke level Rp 14,416 per dolar AS pada pukul 11.20 WIB.

Sebelumnya, rupiah hari ini dibuka menguat di level Rp 14,356 per dolar Amerika Serikat (AS) atau menguat 0,38 % berhasil lanjutkan penguatan dibanding penutupan hari sebelumnya di Rp 14,410 per dolar AS, Rabu (8/7/2020).

