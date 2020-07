Beri Rasa Aman dan Nyaman di Era New Normal, BPJamsostek Gencarkan Layanan Publik Tanpa Kontak Fisik

BPJamsostek menggelar Webinar pelayanan tanpa kontak fisik "One to Many" di era new normal bersama stake holders dan elemen masyarakat Indonesia, Kamis (9/7/2020).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Memasuki era new normal (tatanan kenormalan baru)

BPJamsostek menyatakan kesiapannya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BPJamsostek pun menghadirkan beragam inovasi berbasis online dan offline, melalui Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) dengan metode pelayanan One to Many.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menegaskan BPJamsostek terus

meningkatkan kualitas layanan pengajuan klaim melalui skema layanan terbaru lembaga publik pasca pandemi Covid-19.

"Inilah cara kita untuk berdaptasi di era kenormalan baru. Kami pun dari BPJamsostek memperkenalkan layanan publik terbaru, yakni layanan tanpa kontak fisik yang diterapkan secar online maupun offline," jelas Agus Susanto saat Webinar BPJamsostek, Kamis (9/7/2020).

Menurut Agus Susanto, di negara maju saja untuk memberikan layanan terbaik, tidak hanya cukup secara online saja. Peran serta pelayanan offline pun sangat dibutuhkan.

Layanan Tanpa Kontak FIsik (Lapak Asik) BPJamsostek diaktifkan sebagai pedoman protokol layanan klaim di kala kondisi pandemi Covid-19.

Melalui protokol Lapak Asik, peserta tidak perlu datang ke kantor cabang, cukup mendaftar via online.

Bahkan, untuk prosedur pengajuan klaim melalui Lapak Asik, memiliki mekanisme dan tahapan yang lebih sederhana. Namun tetap melalui sistem validitas data peserta.

"Sementara untuk layanan offline, peserta dapat mendatangi kantor cabang dan akan dilayani dengan metode "one to many". Jika sebelumnya, dilayani secara face to face (tatap muka). Kini tidak lagi, peserta dilayani staf BPJamsostek tanpa tatap muka, akan terhubung melalui via video conference," terang Agus Susanto.

"Satu customer service kami dapat melayani lebih dari satu peserta dalam waktu bersamaan. Dan ini telah diterapkan di cabang-cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia," tuturnya.