VIDEO: Pemkab Kubu Raya Bangun Sinergitas, Berikut Harapan Muda Mahendrawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menjalin kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Barat, Universitas Tanjungpura, serta Guangxi University For Nasionalities School Of Marine Science and Biotechnology, Selasa (7/7/2020).

Upaya jalinan kerjasama yang menyatukan antara pemerintah, komunitas ilmiah, serta industri inipun bertujuan untuk mengembangkan inovasi kekayaan lokal yang ada, khususnya di Kubu Raya.

Menurut Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan bahwa, daerah yang disebut kaya adalah sebetulnya daerah yang justru memiliki pesisir, sungai, dan lahan subur yang luas.

Muda Mahendrawan menilai, dengan kekayaan tersebut akan bisa diolah terus, tinggal bagaimana meningkatkan nilai produknya saja.

Hal itupun dikatakannya tercermin pada wilayah Kabupaten Kubu Raya. Maka dari itu, kerjasama antara pemerintah, komunitas ilmiah, serta industri ini diharapkan bisa meningkatkan pengembangan inovasi atau produk yang dihasilkan.

