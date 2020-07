Polsek Toho Dampingi Gugus Tugas Rapid Test dan Sosialisasi New Normal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Tim Gugus Tugas COVID 19 Kabupaten Mempawah menggelar Sosialisasi di Gedung PNPM Desa Pak Laheng dan Gedung PNPM Desa Toho Ilir di Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah, Selasa (7/7/2020).

Kapolsek Toho, Iptu Dodi D Supono mengatakan sosialisasi tersebut dalam rangka pemberlakuan Pemerintah Pusat menyongsong New Normal

"Dalam Kegiatan Sosialisasi Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten mempawah menyimpulkan Bahwa Kebijakan Pemerintah Pusat memberlakukan New Normal tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran masif wabah virus corona," ujar Dodi D Supono.

• Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Meranti Serahkan Surat Rekomendasi pada 3 Gereja untuk Ibadah

New Normal utamanya menurutnya pada warga yang memerlukan aktivitas di luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan.

"Jadi bukan sekedar bebas bergerombol atau keluyuran namun tetap mengikuti protokol Kesehatan Covid-19," lanjutnya.

Pada kegiatan tersebut diakuinya pula Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten dan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan serta Tim Gugus Tugas Covid-19 tingkat Desa turun bersama ke Pedesaan.

"Kami juga rapid Tes sebanyak 10 (sepuluh) orang dari Desa Pak Laheng dan 10 (sepuluh) orang dari Desa Toho Ilir dan keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) orang yang di rapid tes. Semuanya tidak menunjukan reaktif dan dinyatakan dalam kondisi sehat," katanya.

Selian itu pihaknya juga melaksanakan penyemprotan disenfektan di pasar Toho dan dilanjutkan dengan pembagian masker kepada masyarakat di Desa Pak Laheng dan Desa Toho Ilir oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten dan Kecamatan.

"Tim gugus tugas Covid-19 Kabupaten dan Kecamatan selalu bekerja sama dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 tingkat Desa untuk memberikan himbauan atau edukasi guna memutus rantai penyebaran Covid-19," katanya.

Ia kembali menegaskan sosialisasi Tim Gugus Tugas Covid-19 di Desa Pak Laheng dan Desa Toho Ilir Kecamatan Toho untuk memberikan edukasi atau pembelajaran lebih baik kepada masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan Covid-19 untuk menuju new normal.

"Ini agar masyarakat mampu dan mau untuk menjaga kesehatan melalui penyiapan pengamanan sosial yang tepat sasaran dan perlindungan kesehatan masing-masing, untuk bersama - sama mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan untuk memutus rantai penyeberan virus Covid-19 di wilayah Desa Pak Laheng dan Desa Toho Ilir Kecamatan Toho," pungkasnya.

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID