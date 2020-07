Presiden Jokowi Optimis Indonesia Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia naik peringkat jadi negara berpenghasilan menengah ke atas

Presiden Joko Widodo bersyukur atas pencapaian tersebut.

Ia semakin optimis Indonesia bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi.

"Kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi," kata Jokowi saat membuka konferensi virtual Forum Rektor Indonesia yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (4/7/2020).

Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa menjadi negara berpenghasilan tinggi bukanlah hal yang mudah.

• AKSI Pak RT Curi Kambing Kepergok Polisi, Coba Kabur Namun Tak Kuat Lari

Banyak negara yang selama berpuluh tahun hanya berhenti pada pendapatan menengah.

"Artinya, mereka terjebak dalam middle income trap. Itulah yang tidak kita inginkan," kata Jokowi.

Kepala Negara menegaskan, untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi butuh sejumlah prasyarat.

Misalnya kebutuhan akan infrastruktur yang kini terus digenjot pemerintah, lalu kebutuhan sumber daya manusia yang unggul.

"Di sinilah posisi strategisnya pendidikan tinggi, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi."

"Kemudian mencetak generasi muda yang produktif dan kompetitif, yang selalu berjuang untuk kemanusiaan dan kemajuan Indonesia," kata Jokowi.

Untuk mencetak generasi unggul, Jokowi meminta perguruan tinggi untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman.

Ia pun meminta perguruan tinggi tidak disibukkan dengan hal-hal yang bersifat administratif.

"Kita harus berubah, kita harus mengembangkan cara-cara baru, mengembangkan strategi baru yang smart shortcut, yang out of the box," kata Jokowi.



Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi