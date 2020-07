Jadwal & Link Live Streaming Playoffs MPL Invitation 4 Nation Cup Berlangsung Mulai Pukul 13:00 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak Playoffs Mobile Legends Professional League (MPL) Invitation 4 Nation Cup hari kedua berlangsung Sabtu (4/7/2020).

Ada empat pertandingan yang akan digelar di Babak Playoffs dan bisa disaksikan secara langsung di Nimo.TV dan Youtube serta Facebook MPL Indonesia.

Pertandingan bisa disaksikan mulai pukul 13.00 WIB antara RRQ Hoshi vs Resurgence.

Selanjutnya ada laga Burmese Ghouls vs Geek Fam MY serta EVOS Legends vs ONIC Esports.

Partai penutup akan diisi dengan laga Winner match 6 vs Winner Match 7 pukul 19.00 WIB.

Berikut ini jadwal selengkapnya Sabtu, 4 Juli 2020:

13:00 WIB : RRQ Hoshi vs Resurgence



15:00 WIB : Burmese Ghouls vs Geek Fam MY



17:00 WIB : EVOS Legends vs ONIC Esports



19:00 WIB : Winner match 6 vs Winner Match 7