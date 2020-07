Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, Ayah Petarung Khabib Nurmagomedov Meninggal Sabtu! Ini Penyakitnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun. Kabar duka datang dari petarung fenomenal MMA dan UFC Khabib Nurmagomedov.

Abdulmanap Nurmagomedov, Ayah tercinta petarung rendah hati itu meninggal dunia, Sabtu (4/7/2020) dini hari WIB.

Conor McGregor yang pernah dikalahkan Khabib Nurmagomedov menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Abdulmanap.

Petarung asal Iralandia itu menyebut, kepergian Abdulmanap Nurmagomedov merupakan kehilangan besar.

Pesan itu disampaikan McGregor melaui akun Twitter pribadinya pada Sabtu (4/7/2020) dini hari WIB.

"Hilangnya seorang ayah, pelatih, dan orang yang berdesikasi di dunia olahraga. Turut berelasungkawa dan istirahat dalam damai Abdulmanap Nurmagomedov," kicau McGregor.

The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov.