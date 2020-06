UPDATE Klasemen Liga Inggris dan Jadwal hingga Akhir Musim! Liverpool Lawan City, Arsenal & Chelsea

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liverpool dipastikan menjadi juara Liga Inggris atau Premier League musim 2019/2020 pada pekan ke-31. Gelar ini sudah dinanti selama 30 tahun.

Dengan begita, tiga laga super big math Manchester City Vs Liverpool, Arsenal Vs Liverpool dan Liverpool Vs Chelsea tidak akan mempengaruhi posisi pasukan Jürgen Klopp di puncak klasemen.

Sekalipun Liverpool sudah mengunci gelar, laga sisa musim tetap panas untuk memperebutkan posisi zona Liga Champions dan Liga Europa.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah persaingan di zona degradasi.

• Jurgen Klopp Bikin Rekor Baru Setelah Bawa Liverpool Juara Liga Inggris

Menilik jadwal sisa musim, Liga Inggris musim ini tuntas di 26 Juli 2020.

Berikut jadwal selengkapnya:

Pekan 32

01.07. 02:15 Brighton Vs Manchester United

02.07. 00:00 Arsenal Vs Norwich

02.07. 00:00 Bournemouth Vs Newcastle Utd

02.07. 00:00 Everton Vs Leicester

02.07. 02:15 West Ham Vs Chelsea

03.07. 00:00 Sheffield Utd Vs Tottenham

03.07. 02:15 Manchester City Vs Liverpool

Pekan 33