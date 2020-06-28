Piala FA
SEDANG LIVE, Link Streaming Sheffield United Vs Arsenal Piala FA - Arteta Pasang Saka dan Lacazette
Pertandingan ini berlangsung di markas Sheffield United, di Stadion Bramall Lane, Kota Sheffield, Inggris, mulai pukul 19.00 WIB.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/INSTAGRAM @ARSENAL/KOLASE
Kolase Pelatih Arsenal, Mikel Arteta.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung laga Sheffield United vs Arsenal dalam babak perempat final Piala FA 2019-2020, pada Minggu (28/6/2020) malam
Pertandingan ini berlangsung di markas Sheffield United, di Stadion Bramall Lane, Kota Sheffield, Inggris, mulai pukul 19.00 WIB.
Anda bisa menyaksikan pertandingan ini melalui live streaming di Bein Sports 2 via Vidio.com.
Atau pantau hasilnya via live score.
Link live streaming dan live score tersedia di bagian akhir berita ini.
Susunan pemain Sheffield United Vs Arsenal :
Line Up Sheffield :
Line-up Arsenal
Manfaatkan Tren Buruk
Pada laga ini, Arsenal mempunyai kesempatan untuk meraih hasil positif dengan memanfaatkan tren buruk yang dialami tuan rumah Sheffield United.
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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
Sumber: Tribunnews