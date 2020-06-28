Piala FA

SEDANG LIVE, Link Streaming Sheffield United Vs Arsenal Piala FA - Arteta Pasang Saka dan Lacazette

Pertandingan ini berlangsung di markas Sheffield United, di Stadion Bramall Lane, Kota Sheffield, Inggris, mulai pukul 19.00 WIB.

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TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/INSTAGRAM @ARSENAL/KOLASE
Kolase Pelatih Arsenal, Mikel Arteta. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung laga Sheffield United vs Arsenal dalam babak perempat final Piala FA 2019-2020, pada Minggu (28/6/2020) malam

Pertandingan ini berlangsung di markas Sheffield United, di Stadion Bramall Lane, Kota Sheffield, Inggris, mulai pukul 19.00 WIB.

Anda bisa menyaksikan pertandingan ini melalui live streaming di Bein Sports 2 via Vidio.com.

Atau pantau hasilnya via live score.

Link live streaming dan live score tersedia di bagian akhir berita ini.

Susunan pemain Sheffield United Vs Arsenal :

Line Up Sheffield :

Line-up Arsenal

Manfaatkan Tren Buruk

Pada laga ini, Arsenal mempunyai kesempatan untuk meraih hasil positif dengan memanfaatkan tren buruk yang dialami tuan rumah Sheffield United.

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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
Sumber: Tribunnews
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