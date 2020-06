Top Ten Volare Musik Barat Minggu Ini, Yuk Lihat Siapa yang Berada di Peringkat Pertama

VOLARE #1 SOUND

Edisi: 25.06.2020

Host: Febi Resiana

Chart: Venny Sulika

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik,Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib berikut ini ya:

ARTIST - TITLE

1 Dream Wife - Hasta La Vista

2 HAIM - I Know Alone

3 Oma Desala - Destined for Not so Great Things

4 Bright Eyes - Forced Convalescence

5 Lianne La Havas - Paper Thin

6 H.E.R. - Wrong Places

7 The Killers - Caution

8 Rhye - Beautiful

9 Becca Mancari - First Time

10 Everything Everything - Arch Enemy

