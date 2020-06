Promo Indomaret 25-30 Juni 2020, Banyak Produk Harga Miring Buruan Tinggal Pekan Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penawaran program promo dari Indomaret memang patut diburu.

Banyak produk yang ditawarkan dengan harga murah, khususnya untuk bulan Juni 2020 ini.

Promo yang ditawarkan Indomaret diantaranya, JSM, Super Hemat, Harga Heboh, The Product of The Weekend dan Promo Bank.

Semuannya memiliki tawaran produk masing-masing.

Seperti promo saat ini priode 24-30 Juni 2020 dan 16-30 Juni 2020.

Promo Indomaret menjadi kesempatan bagi pelanggan untuk mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih miring agar bisa lebih hemat dalam pengeluaran.

Tentunya harga promo Indomaret hanya menjadi pilihan dari sekian banyak promo yang ditawarkan ritel dan minimarket lainnya.

Silahkan berbelanja seperlunya.

Dalam promo tersedia sejumlah barang dari kebutuhan rumah tangga, kecantikan, kesehatan hingga untuk bayi dengan harga lebih murah.

Dan yang pastinya ini harga promo lebih murah dari pada harga biasa.

Cek barang kebutuhan dan harga promonya dalam katalog, sesuaikan dengan keperluanmu.

Selengkapnya Promo Selama Juni 2020

Super Hemat

Periode 24-30 Juni 2020

Promo Product of The Week

Periode 24-30 Juni 2020

Promo Bulanan

Periode 16-30 Juni 2020

Promo Bank

Selamat berbelanja sesuai kebutuhanmu