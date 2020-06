Astra Motor Bersama Polda Kalbar Gelar Aksi Peduli Korban Kebakaran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- PT. Astra International Tbk- Honda (Astra Motor Pontianak) bersama jajaran Polda kalbar dan PMI Kota Pontianak menyerahkan secara langsung dana bantuan dan bahan pokok kepada warga korban musibah kebakaran rumah yang terjadi di Jalan Tanjung Harapan Gang 98, Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Selasa (23/06/2020) kemarin.

Marketing Manager Astra Motor Pontianak, Antofany Yusticia Ahmadi mengatakan bahwa, bantuan ini terselenggara melalui event “Virtual Bike To New Normal With PCX” yang diselenggarakan oleh Astra Motor Pontianak pada tanggal 20 – 21 Juni 2020.

Program yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti sebanyak 221 peserta dan donasi yang terkumpul jutaan Rupiah.

Total ada 3 kepala keluarga (KK) dan 1 Pondok Pesantren yang menerima bantuan itu.

“Donasi ini bentuk kepedulian Astra Motor Pontianak dan seluruh perserta yang telah mengikuti Virtual Bike To New Normal karna setiap satu peserta sama dengan Rp. 5000,"Ungkap Yusticia sapaannya.

Ibu Jamilah (47th) yang merupakan korban musibah kebakaran menceritakan bahwa kejadian tersebut terjadi pukul 13:00 WIB ketika ia dan keluarga sedang berada didalam rumah, ia idak menyangka bahwa rumah yang ditempatinya selama bertahun-tahun hangus dilalap si jago merah.

“Saya dan keluarga tidak sadar kalau ada percikan api dari belakang rumah, sudah sadar ketika diteriaki oleh tetangga belakang rumah bahwa ada asap tebal,” ungkap Jamilah

Ibu Jamilah yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan disalah satu usaha laundry turut mengucapkan banyak terimakasih kepada teman-teman Astra Motor Pontianak, Polda dan PMI atas bantuan dana dan bahan pokok yang diberikan.

“Ya saya berterimakasih kepada bapak ibu dan teman-teman semua atas bantuan yang diberikan, bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami warga korban musibah kebakaran,” lanjut Jamilah.

Dihari yang bersamaan Astra Motor Pontianak juga memberikan bantuan ke pondok pesantren yang memiliki 1300 santri yang berlokasi di Jalan Parit Masigi Kecamatan Ambawang melalui event “Virtual Bike To New Normal With PCX”.

Bantuan langsung diberikan ke pimpinan pondok pesantren. Bpk. Hasan selaku pimpinan pondok pesantren merasa terbantu sekali terhadap bantuan yang diberikan.

“Sangat senang sekali, semoga bantuan yang diberikan bermanfaat bagi para santri,” ungkap Hasan.

