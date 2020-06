Korban Kebakaran di Banjar Serasan Pontianak Bahagia Terima Bantuan dari Astra Motor Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT. Astra International Tbk- Honda (Astra Motor Pontianak) bersama jajaran Polda kalbar dan PMI Kota Pontianak menyerahkan dana bantuan serta bahan pokok secara langsung kepada warga korban musibah kebakaran rumah yang terjadi di Jalan Tanjung Harapan Gang 98, Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Selasa (23/6/2020).

Marketing Manager Astra Motor Pontianak, Antofany Yusticia Ahmadi mengungkapkan bantuan tersebut terselenggara melalui event "Virtual Bike To New Normal With PCX" yang diadakan oleh Astra Motor Pontianak 20–21 Juni 2020.

Lebih lanjut, Yusticia menuturkan program yang berlangsung selama dua hari tersebut, diikuti sebanyak 221 peserta. Adapun donasi yang terkumpul sebanyak jutaan Rupiah.

"Total ada tiga Kepala Keluarga (KK) dan satu pondok pesantren yang menerima bantuan itu," ujarnya, Selasa (23/6/2020).

“Donasi ini sebagai bentuk kepedulian Astra Motor Pontianak dan seluruh perserta yang telah mengikuti Virtual Bike To New Normal karna setiap satu peserta sama dengan Rp. 5000," tambahnya.

Ditempat yang sama, korban musibah kebakaran, Jamilah (47) menceritakan kejadian tersebut terjadi pukul 13:00 WIB saat ia dan keluarga sedang berada didalam rumah.

Jamilah tidak pernah menyangka rumah yang ditempatinya selama bertahun-tahun itu hangus dilalap si jago merah.

"Saya dan keluarga tidak sadar kalau ada percikan api dari belakang rumah.

Sudah sadar ketika diteriaki oleh tetangga belakang rumah bahwa ada asap tebal," ungkapnya.

Jamilah yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan disalah satu usaha laundry turut mengucapkan banyak terimakasih kepada teman-teman Astra Motor Pontianak, Polda dan PMI atas bantuan dana dan bahan pokok yang diberikan.

