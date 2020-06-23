Liga Italia

Hasil Lecce vs AC Milan: Skor Akhir 1-4 Bawa Milan ke Posisi Tujuh Klasemen Serie A Liga Italia

Hasil ini membuat AC Milan naik ke peringkat tujuh klasemen sementara dengan 39 poin.

zoom-inlihat foto Hasil Lecce vs AC Milan: Skor Akhir 1-4 Bawa Milan ke Posisi Tujuh Klasemen Serie A Liga Italia
Twitter AC Milan
Selebrasi pemain AC Milan 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -  AC Milan sukses meraih kemenangan saat tandang ke markas Lecce.

Skor 1-4 mengakhiri laga Lecce vs AC Milan yang digelar Selasa (23/6/2020) dini hari.

Kemenangan AC Milan tak terlepas dari gol yang dicetak Samuel Castillejo, Giacomo Bonaventura, Ante Rebic dan Rafael Leao.

Sementara itu, gol tuan rumah dicetak oleh Marco Mancuso.

Hasil ini membuat AC Milan naik ke peringkat tujuh klasemen sementara dengan 39 poin.

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Milan mengumpulkan 39 poin, sama dengan raihan Napoli yang ada di posisi enam.

Adapun Lecce, semakin terpuruk di zona degradasi.

Saat ini, mereka baru mengumpulkan 25 poin dari 27 laga yang dijalani.

Susunan pemain Lecce dan AC Milan:

Lecce (4-3-2-1): 21-Gabriel; 29-Andrea Rispoli, 16-Biagio Meccariello, 5-Fabio Lucioni, 27-Marco Calderoni; 4-Jacopo Petriccione, 77-Pangiotis Tachtsidis, 8-Marco Manoscu; 18-Ricardo Saponara; 10-Filippo Falco, 9-Gianluca Lapadula

Pelatih: Fabio Liverani

AC Milan (4-2-3-1): 99-Gianluigi Donnarumma; 12-Andrea Conti, 24-Simon Kjaer, 13-Alessio Romagnoli, 19-Theo Hernandez; 79-Franck Kessie, 4-Ismael Bennacer; 7-Samu Castillejo, 10-Hakan Calhanoglu, 5-Giacomo Binaventura; 18-Ante Rebic

Pelatih: Stefano Pioli

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Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
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