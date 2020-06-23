Liga Italia
Hasil Lecce vs AC Milan: Skor Akhir 1-4 Bawa Milan ke Posisi Tujuh Klasemen Serie A Liga Italia
Hasil ini membuat AC Milan naik ke peringkat tujuh klasemen sementara dengan 39 poin.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - AC Milan sukses meraih kemenangan saat tandang ke markas Lecce.
Skor 1-4 mengakhiri laga Lecce vs AC Milan yang digelar Selasa (23/6/2020) dini hari.
Kemenangan AC Milan tak terlepas dari gol yang dicetak Samuel Castillejo, Giacomo Bonaventura, Ante Rebic dan Rafael Leao.
Sementara itu, gol tuan rumah dicetak oleh Marco Mancuso.
Hasil ini membuat AC Milan naik ke peringkat tujuh klasemen sementara dengan 39 poin.
• Live ILC TVOne Selasa 23 Juni 2020, Karni Ilyas Sampaikan Topik Nazaruddin: Kok Sudah Bebas?
Milan mengumpulkan 39 poin, sama dengan raihan Napoli yang ada di posisi enam.
Adapun Lecce, semakin terpuruk di zona degradasi.
Saat ini, mereka baru mengumpulkan 25 poin dari 27 laga yang dijalani.
Susunan pemain Lecce dan AC Milan:
Lecce (4-3-2-1): 21-Gabriel; 29-Andrea Rispoli, 16-Biagio Meccariello, 5-Fabio Lucioni, 27-Marco Calderoni; 4-Jacopo Petriccione, 77-Pangiotis Tachtsidis, 8-Marco Manoscu; 18-Ricardo Saponara; 10-Filippo Falco, 9-Gianluca Lapadula
Pelatih: Fabio Liverani
AC Milan (4-2-3-1): 99-Gianluigi Donnarumma; 12-Andrea Conti, 24-Simon Kjaer, 13-Alessio Romagnoli, 19-Theo Hernandez; 79-Franck Kessie, 4-Ismael Bennacer; 7-Samu Castillejo, 10-Hakan Calhanoglu, 5-Giacomo Binaventura; 18-Ante Rebic
Pelatih: Stefano Pioli
Hasil Lecce vs AC Milan
skor Lecce vs AC Milan
Klasemen Serie A
Liga Italia
AC Milan
Milanisti
Rossoneri
|Skor 0-1 Tutup Laga Lecce vs AC Milan di Babak Pertama Serie A Liga Italia
|Link Live Score Lecce vs Milan, I Rossoneri Ancam Posisi Napoli di Klasemen Serie A
|Hasil Lecce vs AC Milan di Babak Pertama, Gol Samu Castillejo Bawa I Rossoneri Unggul
|Lecce vs AC Milan Sedang Berlangsung, Ante Rebic Gantikan Ibrahimovic di Line Up
|Klasemen Serie A Liga Italia Jelang Lecce vs AC Milan dan Bologna vs Juventus