Indeks Harga Petani Kalbar Menunjukkan Fluktuasi Harga Komoditas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Pada bulan Mei 2020, Indeks Harga yang Diterima Petani (It) menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani Kalimantan Barat mengalami kenaikan sebesar 0,84 persen dibandingkan It bulan sebelumnya yaitu dari 108,74 poin pada bulan April 2020 menjadi 109,66 poin pada bulan Mei 2020.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, Moh Wahyu Yulianto menyebutkan kenaikan It tersebut dipengaruhi kenaikan beberapa komponen It.

Mulai dari It Tanaman Pangan 0,46 persen, It Tanaman Perkebunan Rakyat 1,13 persen, It Peternakan 1,03 persen, dan It Perikanan 0,88 persen terdiri atas kenaikan It Perikanan Tangkap 0,94 persen dan Perikanan Budidaya 0,61 persen.

"Sedangkan penurunan lt terjadi pada Subsektor Hortikultura sebesar 1,93 persen," terangnya.

Selain itu, untuk Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) di bulan Mei 2020 mengalami penurunan 0,19 persen dibandingkan Ib bulan

sebelumnya, yaitu 104,82 poin pada bulan April 2020 menjadi 104,62 poin.

Ib sendiri memperlihatkan fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan khususnya petani, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.

"Penurunan Ib dimana komponen pendukungnya yaitu Indeks Konsumsi Rumah Tangga turun 0,28 persen dan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) naik 0,13 persen," jelasnya.

Secara total, Indeks Konsumsi Rumah Tangga pada bulan Mei 2020 turun 0,28 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu dari 105,60 poin pada bulan April 2020 menjadi 105,30 poin pada bulan Mei 2020.

Dari sebelas komponen pendukungnya. Sebanyak tujuh komponen mengalami kenaikan indeks, tiga komponen mengalami penurunan indeks, dan satu komponen tidak mengalami perubahan indeks.

Berikut beberapa komponen mengalami kenaikan indeks yaitu pakaian dan alas kaki (0,14 persen), perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (0,01 persen).