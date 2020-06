JADWAL TVRI 17 Juni 2020, Belajar di Rumah TVRI Program Liburan Kelas 1-3 SD Kelas 1-4 SD, SMP & SMA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - TVRI kembali menayangkan program Belajar dari Rumah pekan ke-10 dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, Rabu (17/6/2020) pagi ini.

Lantaran tayangan bertepatan masa liburan siswa, sehingga belajar dari rumah kali ini tak dilengkapi dengan soal dan jawaban.

Siswa dapat menyaksikan tayangan edukatif dari tayangan TVRI.

Seperti diantaranya adalah ada belajar bahasa Inggris, tayangan dokumenter: Ekspedisi Pulau Manggala: Kisah 8 Pulau Terluar

Selengkapnya berikut jadwal TVRI dan Materi Belajar di Rumah TVRI dilansir dari laman Kemdikbud.go.id dan @tvrinasional Rabu (17/6/2020) sebagai berikut:

08.00 - 08.30 WIB

Jalan Bersama

08.30 - 08.55 WIB

Pulau Akko Bersih Sampah

08.55 - 09.00 WIB

Let's Learn English: How Can I Help?

09.00 - 10.00 WIB

Ekspedisi Pulau Manggala: Kisah 8 Pulau Terluar

10:00 - 10:05 WIB

Let's Learn English: learning America's Sport

10:05-10:30 WIB

Pengusaha Kuliner

10:30-11:00 WIB: Keluarga Indonesia

Beranda pak RT eps 3 : Orangtua Pendamping Anak

21:30-23:30 WIB: Film

Jagad X Code

