Setelah Wajib Militer Selesai, Kim So Hyun Bintangi Film Drama It’s Okay To Not Be Okay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Streaming bersama Netflix, Drama It’s Okay To Not Be Okay akan menggantikan drama TVN dengan slot penayangan pukul 19.00 yang sebelumnya ditempati oleh drama Yoo Ji Tae berjudul When My Love Blooms.

Dalam ceritanya, Kim So Hyun bercerita tentang seorang pria biasa yang bekerja di Bangsal Psikiatris.

Dia memiliki tugas mencatat kondisi pasien dan juga bersiaga jika terjadi peristiwa tak terduga seperti pasien mengamuk atau berusaha melarikan diri.

Suatu ketika ia bertemu seorang perempuan muda bernama Go Moon Young. Ia adalah seorang penulis buku anak-anak terkenal, tetapi memiliki gangguang kepribadian anti-sosial.

Drama ini akan tayang setiap Sabtu-Minggu Pukul 19.00 KST. Dan dapat disaksikan melalui saluran TV Cable TVN dan platform streaming film Netflix.

• ADIK KIM JONG UN Ancam Korea Selatan, Hubungan Korut & Korsel Kembali Memanas