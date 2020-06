Promo Mobil Wuling Juni 2020, Almaz, Confero, Cortez CT Gratis Asuransi 1 Tahun dan 2X Angsuran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagi anda yang berminat untuk meminang kendaraan roda 4 di Juni 2020, tak rugi jiga memanfaatkan promo-promo yang diberikan pabrikan mobil.

Wuling sebagai merk kendaraan roda sebagai pendatang baru juga memberikan tawaran promo di sejumlah type kendaraannya.

Dari Wuling Almaz (model tertingg), Confero hingga Cortez CT ditawarkan dalam periode promo Mei hingga Juni 2020.

Program promo ini sendiri merupakan program menyambut bulan Suci Ramadan Mei lalu.

Wuling Almaz hanya mengeluarkan variasi pertamanya yang hanya memiliki konfigurasi bangku 5-seater.



Dengan peluncuran Mini Launching, tidak hanya berpusat di 7-seater namun juga kecanggihan di fitur Voice Command-Wind.



Fitur terbaru voice command atau perintah suara cerdas kini menghiasi dunia otomotif terbaru.

Perintah suara cerdas yang biasanya hadir pada mobil-mobil mewah dengan rentan harga Rp 2 ratusan juta keatas, telah hadir di Wuling Almaz 7 seater terbarunya.Voice Command ini juga dapat berbahasa Indonesia yang dinamakan "Wind (Wulling Indonesian Command).Wind merupakan teknologi voice command yang sudah menggunakan bahasa Indonesia hasil pengembangan tim riset Wuling Motors di Indonesia dan tim Wuling di kantor pusatnya China."Yang membedakan antara kedua konfigurasi dari seater 5 dan 7 adalah pada varian pertama tidak dilengkapi fitur perintah program dengan suara (voice command). Sedangkan pada 7-seater sudah dilengkapi dengan voice command berbahasa Indonesia," ujar Veri, camping and promotional at Wuling Finance.Teknologi inipun memudahkan pengemudi dan penumpang dalam mengelola atau menjalankan fitur-fitur di kendaraan tanpa perlu lagi menggunakan tangan.Branch Manager Wulingz Kalbar, Marcella Yunetta Sari juga mengatakan cukup dengan perintah suara dalam bahasa Indonesia, fitur Wind akan bekerja untuk berbagai keperluan seperti telepon yang terkoneksi dengan smartphone, membuka dan menutup sunroof, membuka dan menutup jendela, memutar musik, mencari stasiun radio FM dan sebagainya.Fitur Wind pada Wuling Almaz ini juga telah meraih penghargaan untuk "kategori teknologi" dalam acara apresiasi Inovasi "Become Innovative ini the Disruptive Era" yang digelar di Grand Ballroom Hotel Westin pada Rabu, 31 Juli kemarin.Selanjutnya pada pameran Mini Launching ini juga yang digelar di Atrium Ayani Megamall juga mendapatkan antusias yang besar.Banyak cashback dan penawaran yang menarik bagi masyarakat Kota Pontianak dan Kalbar.Hanya dengan 40 jutaan saja, dengan tanda jadi masyarakat yang tertarik sudah bisa membawa pulang Wuling Almaz terbaru tersebut dan pastinya akan mendapatkan promo menarik seperti handphone dan produk lainnya (syarat berlaku).