Nilai Tukar Rupiah Alami Penguatan Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) rupiah menunjukkan eksistensinya di bawah Rp 14.000 per dolar AS, Senin (8/6/2020).

Menguat jika dibandingkan dengan patokan sebelumnya yang berada di di level Rp 14,100 per dolar AS.

Sementara itu, berbanding terbalik di pasar spot.

Awalnya rupiah dibuka menguat, namun malah berbalik arah dan melemah.

• FOTO: Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Warkop dan Pasar Kota Pontianak

• Data BPS Kalbar, Kelompok Perumahan Alami Kenaikan Inflasi 0,01 Persen Pada Bulai Mei

Terlihat di Bloomberg, rupiah spot awalnya dibuka pada level Rp. 13,872.

Kini, berada pada posisi Rp. 13,921 per dolar AS, melemah 0,32 persen.

Selain itu, Bank Indonesia, Jumat (5/6) menyampaikan perkembangan indikator ekonomi terkini, yakni nilai tukar rupiah dipandang masih undervalued dan diperkirakan akan terus menguat. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak