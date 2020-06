Sinopsis Anaconda: The Hunt For The Blood Orchid, Tayang di Jadwal Bioskop Trans TV Pukul 23.00 WIB

Sinopsis Anacondas: The Hunt For The Blood Orchid, Tayang di Jadwal Bioskop Trans TV Pukul 23.00 WIB / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada tiga film Hollywood yang akan ditayangkan di program sairan Bioskop Trans Tv di kanal stasiun televisi swasta nasional, Trans Tv, pada Sabtu (6/6/2020) malam ini.

Satu di antaranya yakni film Anacondas: The Hunt For The Blood Orchid.

Film berkategori atau bergenre Horror/Adventure itu akan tayang di jadwal Bioskop Trans Tv pukul 23.00 WIB jelang tengah malam nanti.

Film inipun bisa jadi satu di antara alternatif bagi Anda untuk menikmati malam minggu alias satnite Anda dengan menonton film.

Selain di layar kaca alias di televisi pada kanal Trans Tv, Anda dapat pula menyaksikannya di siaran live streaming.

Anda bisa mengikutinya dengan mengakses link live streaming Trans Tv yang kami sediakan di artikel ini.

Tapi sebelum itu, ada baiknya Anda menyimak terlebih dahulu sinopsis Anaconda: The Hunt For The Blood Orchid ini

Sinopsis Anacondas: The Hunt For The Blood Orchid

Sinopsis Film Anacondas: The Hunt For The Blood Orchid tayang di Trans TV pukul 23.00 WIB bertutur tentang seekor ular yang panjangnya lebih dari 40 kaki, ukurannya semakin bertambah, seperti raksasa.

Dilansir dari Tribunnews.com, ular tersebut diduga diberi makanan dari kandungan sebuah tanaman misterius.