Kim Hee Ae 'The World of The Married' Raih Penghargaan Baeksang Arts Awards 2020, Cek Para Pemenang!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baeksang Arts Awards ke-56 atau Baeksang Arts Awards 2020 malam bertabur bintang yang merayakan beberapa yang terbesar di televisi, film, dan teater sukses digelar Jumat (5/6/2020) kemarin.

Acara penghargaan tahunan ini berlangsung di KINTEX Hall Ilsan, Provinsi Gyeonggi, dan diadakan tanpa audiensi karena tindakan pencegahan terkait pandemi COVID-19.

Untuk tahun ketiga berturut-turut, MC adalah Shin Dong Yup, Suzy, dan Park Bo Gum.

Kim Hee Ae berhasil membawa pulang trofi kemenangan Best Actress kategori televisi di 56th Baeksang Arts Awards 2020.

• Perankan Karakter Pelakor, Han So Hee Akui The World Of The Married Telah Mengubah Hidupnya

Ia berhasil mengalahkan 4 nominator lainnya yakni Gong Hyo-jin (When the Camellia Blooms) Kim Hye-soo (Hyena), Son Ye-jin (Crash Landing on You) dan IU (Hotel Del Luna).

Selain Kim Hee Ae, 56th Baeksang Arts Awards 2020 ini juga dihadiri oleh para aktor dan aktris tersohor Korea lainnya termasuk para pemain The World of the Married diantaranya Han So Hee, Park Hae Joon, serta Kim Young Min.

Sementara pemenang Grand Prize untuk film jatuh kepada sutradara Bong Joon Ho untuk hit internasional "Parasite."

Meskipun ia tidak bisa berada di sana untuk menerima penghargaan itu sendiri, seorang perwakilan menyampaikan pesan yang ia bagikan seandainya ia menang.

Dia berkata, "Suatu kehormatan bisa berakhir di Baeksang dalam perjalanan panjang yang dimulai pada Mei tahun lalu di Cannes."ujarnya

Grand Prize di televisi jatuh diraih oleh drama KBS2 "When the Camellia Blooms,.

Sementara para anggota pemeran membawa pulang penghargaan Aktor Terbaik (Kang Ha Neul) dan Aktor Pendukung Terbaik (Oh Jung Se) dan pertunjukan itu juga memenangkan Skenario Terbaik.