Malik Saepudin: Penerapan New Normal di Kalbar Perlu Menunggu Dua Kali Masa Inkubasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Tim kajian Ilmiah covid-19 Poltekkes Kemenkes Pontianak sekaligus ahli epidemologi, Dr. Malik Saepudin, SKM, M. Kes menyampaikan terkait rencana penerapan New Normal di Kalimantan Barat diperlukan untuk menunggu masa inkubasi.

Meskipun jika dihitung secara epidemiologis satu minggu yang kalu, Kalbar telah memenuhi salah satu syarat, sebagaimana yang ditetapkan WHO dalam penerapan tatanan hidup baru (New Normal), maka nilai Ro <1, satu di antara indikator keberhasilan.

"Mengendalikan Covid 19 dengan baik, namun demikian sebaiknya Pemrov Kalbar perlu menunggu minimal satu kali masa inkubasi dan lebih baik lagi dua kali masa inkubasi (2 x 14 hari) terhitung sejak menjelang idulfitri, dimana pelanggaran protokol kesehatan terjadi disana sini, terutama di tempat atau pusat perbelanjaan dan pasar rakyat terjadi kerumunam, tidak menggunakan masker dan tidak melakukan cuci tangan dengan baik, meskipun himbauan pemprov dilakukan dengan baik, secara terus menerus, tapi kebiasaan masyarakat tidaklah mudah berubah," ujar Malik Saepudin, Kamis (4/6/2020).

Oleh karenanya analisis para ahli epidmiologi tentang angka Covid-19, dapat melihat kencenderungan penambahan jumlah kasus 28 hari ke depan.

"Saya kira Gubernur beserta jajarannya bertindak cermat sebelum penerpan New Normal, terutama dinas kesehatan dan Tim Gugus Covid-19 dipastikan akan terus memantau kecenderungan Covid-19 dua sampai empat pekan ke depan.

Semoga akan mengalami penurunan kasus Covid 19 dan peningkatan kesembuhan pasien terkonfirmasi Covid, serta tidak ada penambahan kematian akibat Covid 19," katanya.

Ditegaskannya bahwa hal tersebut penting untuk memastikan tindakan penerapn New Normal agar bisa dilaksanakam dengan sebaik mungkin.

Dinilainya, resiko apabila waktu penerapan new normal tidak tepat, justru akan terjadi peningkatan kasus dan angkan kematian semakin bertambah akibat terjadi penularan yang lebih masif

Sebagaimana yang telah terjadi di Korea Selatan (Koresel) gagal melakukan penerapan new normal.

Hal ini yg dikawatirkan para ahli epidemiologi bahwa 'Timing' yang tidak tepat untuk Penerapan New Normal justru malah semakin memperparah dan terbentuknya gelombang kedua yang dahsyat memporak porandakan semua segi kehidupan.

Oleh karenanya, ahli epidemologi menuturkan haruslah ada kesabaran dan kehati-hatian dalam pelaksnaan, terutama tahapan persiapan, mulai dari penyiapan protokol New Normal di tempat-tempat Ibadah, zona bisnis, transportasi dan perkantoran.

Namun dikatakannya yang terpenting dilakukam adalah sosialissasi secara masif kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar siap lahir dan batin untuk mengikuti anjuran pemerintah pada hidup New Normal.

Apabila dikemudian hari teenyata ada kegagalan, maka tidak akan saling menyalahkan satu pihak dengan yang lain, namun hal itu diharaokannya agar pada penerapaman new normal bisa berjalan dengan lancar.

"Sekali lagi Pemrov harus mengkaji dengan baik, meskipun penerapan lambat tapi aman, mengingat bahwa Covid 19 ini semakin masih cerdik, mutasi genetik, sehingga beberapa kasus Covid 19 positif, tanpa menunjukan gejala atau Orang Tanpa Gejala (OTG) dan ini sangat bersiko bagi siapapun terutama usia rentan disekitarnya, termasuk tenga kesehatan.

Bukan karena ketidakjujuran OTG, tetpi karena tidak menunjukan gejala bagi yang sehat, sementara ketika berobat yang dikeluhkan tidak ada kaitannya dengan Covid-19, ini berpotensi menularan kepada tenaga kesehatan," jelas Dr. Malik.

Selanjutnya tenaga kesehatan akan bisa menularkan kepada keluarga dan pasien yang berobat, apalagi di lingkungan keluarga pada negara berkembang dimana pola piramida kependudukan dengan usia muda dan rentan proporsinya lebih banyak.

Kejadian Terkonfirnasi Covid-19 keluarga Bupati Melawi benar-benar menjadi pelajaran yang berharga bagi semua kalangan masyarakat.

Tidak hanya itu, yang menjadikan contoh di NTB, sebagaimana diberitakan di Nusa tenggara Barat (NTB) terjadi peningkatan Covid-19 di usia anak-anak.

Kemudian, di Surabaya yang saat ini telah ditetapkan menjadi zona Hitam.

Menyambut keinginan Pemerintah pusat dan WHO, perlu waktu bebarapa minggu ke depan, karena wilayah Kalbar tidak termasuk melakukan PSPB atau Lock down Lokal, sehingga perapan New Normal, tidaklah berbeda jauh, bahkan mungkin sebagaian masyarakat memaknai sebuah pelongaran dari protokol WHO atau kesehatan.

"Hal inilah yang mengkawatirkan yang menjadikan masyarakat bebas kemana-mana, bekeja, sekolah, ibadah tanpa masker dan tidak jaga jarak dan lain sebagainya.

Kondisi kecepatan penerapan tergantung bagaimana pemrov dan masyarakat bersma-sama secara serius pada menjalankan protokol kesehatan dengan baik, semakin baik, maka semakin cepat penuruanan dan semakin cepat dalam penerapan New Normal di Provinsi Kalimantan Barat dengan aman," lanjutnya.

Hal tersebut benar-benar didasarkan pada pembuktian ilmiah secara epidemiologis (Epidemiology scientic) bahwa kurva normal epidemiologi Covid 19 Kalbar telah menunjukn penurunan.

Contoh yang baik adalah Provinsi DKI jakarta dimana Gubernur secara tegas mengevaluasi PSPB, dan pengundurkan waktumya penerapan New Normal sampai kegiatan PSPB yang sedang dijalankan berhasil dengan baik dan menurunkan secara signifikan atas penularan Covid-19.

"Jika melakukanpun harus terencana dengan baik yaitu secara bertahap menyiapakan protokol yang lengkap dan aplikable (bisa diterapkan), sosialisasi dengan masif dan diterpakan secara bertahap berdasarkan perioritas sektor-sektor tertentu yang paling penting, tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan baik.

Semoga pemerintah tetap rasional, tidak memaksakan diri, serta harus mendengar dan menerima/meminta masukan para ahli, sehingga penerapan New Normal dapat mengatasi masalah, tanpa menimbulkan masalah baru," harap Malik Saepudin.

