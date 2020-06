Disdikbud Kalbar Raih Peringkat 4 Dapodik Terbaik Se-Indonesia dalam Pelaksanaan PPDB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat, Suprianus Herman mengatakan bahwa Disdik Kalbar menduduki peringkat keempat Rapor Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terbaik se-Indonesia dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK tahun ini.

Suprianus Herman menuturkan dapodik yang dinyatakan baik adalah yang menggambarkan data valid dan waktu yang tepat.

"Data terpusat atau satu data yang langsung dari sumber data primer by name by adress atau data dari sekolah terkoneksi langsung ke provinsi dan pusat," ujarnya, Kamis (4/6/2020).

PPDB online tahun ini telah diselenggarakan sejak hari Selasa kemarin.

Suprianus mengatakan setiap sekolah memiliki operator dapodik dan tugas Disdikbud provinsi sebagai pembina yang masih berlangsung sampai hari ini.

Suprianus mengatakan dari uji coba yang telah dilakukan sebelum pelaksanaan PPDB online memang masih ada beberapa kendala. Seperti banyak pertanyaan tentang teknis operasional.

Ia pun berharap kendala itu dapat terus diatasi selama mekanisme PPDB online berlangsung.

Untuk mengatasi kendala itu pihaknya pun telah melakukan antisipasi dengan mencantumkan kontak tenaga teknisi disetiap kabupaten/kota.

"Perlu di informasikan kepada masyarakat supaya menghubungi tenaga teknisi di setiap kabupaten atau operator sekolah masing-masing," imbaunya.

Sementara itu, untuk sekolah yang berada di kawasan 3T sebagian besar masih bisa melaksanakan PPDB online.

Hanya saja, bagi yang tidak bisa melaksanakan PPDB online maka akan melakukan pendaftaran seperti biasa dengan tetap mematuhi protokol pencegahan Covid-19. (*)

