LIVE TRANS TV Drama Korea The World of The Married 'Episode Spesial' Malam Ini Rabu 3 Juni 2020

LIVE TRANS TV The World of The Married 'Episode Spesial' Malam Ini Rabu 3 Juni 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lanjutan kisah Serial drama Korea, The World of The Married kembali menghiasi layar kaca anda disiarkan di Trans TV malam ini, Rabu 3 Juni 2020.

Drakor yang bercerita tentang kisa cinta yang rumit antara Ji Sun Woo, Lee Tae Oh, dan Yeo Da Kyung akhirnya rampung di episode 16.

Namun, bagi Anda penggemar serial yang menguras emosi ini, jangan sampai melewatkan episode spesial di balik layar The World of The Married yang tayang di Trans TV, Rabu (3/6/2020) pukul 19.00 WIB.

Pada episode spesial ini, Anda akan diajak melihat proses syuting adegan terakhir The World of The Married.

Dalam episode spesial ini, penggemar bisa melihat bagaimana karakter Ji Sun-woo yang selalu menyesuaikan pakaiannya dalam setiap peran.

Misalnya sebelum bercerai dari Lee Tae Oh, ia selalu memilih pakaian dengan warna terang.

Sementara itu, setelah bercerai, Ji Sun Woo mengubah penampilannya.

Ini tidak lepas dari peranan para ahli psikologi yang dilibatkan untuk menghasilkan drakor terbaik dan mudah dipahami, meskipun menampilkan adegan yang rumit.

Tak hanya para ahli, peranan para pemeran pembantu pun ditampilkan pada episode di balik layar ini. Mereka berakting dengan sangat luar biasa dan penuh totalitas, tak kalah dengan para pemain utama.

Berkat kerjasama yang baik antara seluruh pemain dan kru, proses syuting selama sembilan bulan akhirnya selesai dengan gemilang dan menempatkan The World of The Married sebagai drama TV kabel dengan rating tertinggi sepanjang masa.

Ingin tahu di balik layar pembuatan drakor The World of The Married?

Saksikan Rabu pukul 19.00 di Trans TV.

Berikut Link Live Streaming The World of Married di Trans TV :

LINK

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Episode Spesial The World of The Married Tayang Malam Ini, Begini Bocorannya"