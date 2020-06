The Umbrella Academy Musim ke-2 akan Tayang Akhir Juli Mendatang, Lihat Season Menariknya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Akan tayang pada 31 Juli mendatang tahun 2020, serial superhero karangan Gerard Way yakni The Umbrella Academy pertama juga bisa disaksikan di Netflix pada beberapa waktu lalu.

Dengan peringkat baik dari para penggemarnya, perilisan musim ke-2 The Umbrella Academy juga telah diumumkan.

Melalui sebuah video berdurasi satu setengah menit tersebut, ditampilkan oleh beberapa cast The Umbrella Academy seperti Ellen Page, Tom Hopper, Aidan Gallagher dan lainnya.

Tengah melalukan salah satu adegan ikonis yang ada di dalam filmnya, mereka terlihat menari dengan alunan lagu I Think We're Alone Now yang dinyanyikan oleh Tifany.

Pada season sebelumnya, serial ini menceritakan bahwa terdapat 43 bayi yang lahir secara bersamaan dari berbagai wanita yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan di tahun 1989.

Pada akhir The Umbrella Academy musim pertama, bercerita anak-anak Hargreeves akhirnya bersatu.

Mereka bertekad menyelamatkan dunia dari kiamat secara bersama-sama.

Kala itu kiamat telah terjadi dan menghancurkan banyak hal. Salah satunya bulan hancur dengan potongan-potongannya menghujani Bumi.

Seperti musim pertama, musim kedua akan berjumlah sepuluh episode dengan durasi sekitar satu jam.

Hargreeves akhirnya menciptakan The Umbrela Academy untuk mempersiapkan anak angkatnya menjadi superhero, yang nantinya akan menyelamatkan dunia.

Sayangnya rencana tidak berjalan baik sepenuhnya. Saat anak-anak tersebut memasuki usia remaja, terjadi konflik internal dan tim tersebut akhirnya dibubarkan.

The Umbrella Academy merupakan film adaptasi komik karya Gerard Way (mantan vokalis My Chemical Romance) dan Gabriel Bá.

So, jangan lupa saksikan The Umbrella Academy yang akan tayang pada 31 Juli mendatang ya!!

