Sukses dengan Webinar Pertamanya, ILUNI UI Kalbar Siap Hadirkan Webinar Kedua Terkait New Normal

ILUNI UI Kalbar Siap Hadirkan Webinar Kedua Terkait New Normal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Kalbar kembali berencana melakukan seminar daring atau webinar dengan mengambil tema yang sedang hangat diperbincangkan saat ini yaitu New Normal : Are You Ready pada Sabtu 06 Juni 2020 mendatang.

Menghadirkan Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH.,M.Hum selaku Opening Speech dengan narasumber drg. Oscar Primadi, MPH yang merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T. selaku Wali Kota Pontianak.

Seminar ini rencananya akan berlangsung pada pukul 09.15 wib hingga pukul 12.00 wib bahan sudah menutup pendaftaran peserta mengingat saat ini jumlah peserta yang yang mendaftar telah mencapai 500 orang yang diketahui berdasarkan informasi yang di sampaikan oleh Darma Siregar selaku Panitia penyelenggara.

"Untuk pendaftaran peserta webinar ini sudah kami tutup karena jumlah peserta mencapai batas maksimal yaitu 500 email, kami tidak menyangka antusias peserta sebanyak ini" ungkapnya.

Pencapaian ini cukup tinggi mengingat informasi pendaftaran baru dibuka oleh ILUNI UI pada hari Minggu (31/05/2020) lalu melalui link yang sudah disediakan.

"Kami baru meluncur informasi ini pada hari Minggu kemarin, tetapi sudah penuh pesertanya. Ini menandakan tingginya antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini" lanjutnya.

Lebih lanjut ILUNI UI berharap agar hasil diskusi ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh peserta webinar terkait informasi tentang new normal yang saat ini masih membingungkan masyarakat. (*)

