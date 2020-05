WASPADA Penipuan Investasi Bodong, Satgas Ungkap Angka Fantastis Kerugian Hampir 100 Triliun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Masyarakat diminta waspada terhadap penawaran setiap investasi.

Pasalnya, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi mengungkap perkiraan kerugian masyarakat akibat penipuan investasi bodong, di Indonesia.

Angkanya cukup fantastis, bahkan mencapai Rp 92 triliun sepanjang 10 tahun terakhir.

Kepala Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L Tobing menyebut nilai kerugian tersebut sangat besar sebagai kejahatan ekonomi dalam bentuk investasi.

Padahal, masyarakat berharap keuntungan dalam jumlah besar tapi justru kerugian yang diterima.

“Beberapa bulan pertama dapat bunga tinggi 10% per bulan, bulan kedua hingga ketiga dapat lagi. Setelah top up lagi miliaran rupiah, kemudian perusahaan kabur. Jadi dipancing untuk penuhi top up dulu baru ditipu,” kata Tongam dalam video conference dilansir Kontan.co.id, pada Kamis (28/5/2020).

Kegiatan invetsasi ilegal ini sangat merugikan masyarakat.

Misalnya platform fintech ilegal mengenakan bunga dan fee yang sangat tinggi, jangka waktu pinjaman singkat.

Diduga melakukan penyebaran data pribadi serta intimidasi pada saat peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu.

“Ini ciri-ciri pinjaman yang tidak terdaftar di OJK dengan mengakses kontak ponsel peminjam".