Drakor VIP Gantikan The World of the Married, Kembali Ceritakan Perselingkuhan, Tayang di Trans 7 

Drama Korea 'VIP' gantikan The World of the Married, yang segera tayang di Trans TV.

Drama yang juga akan tayang di Trans TV ini, juga mengisahkan tentang perselingkuhan namun terjadi di lingkungan pekerjaan.

VIP sendiri, adalah sebuah nama sekelompok karyawan yang memiliki tugas khusus untuk melayani orang-orang 1 persen di Korea Selatan dalam berbelanja.

KDrama VIP/ Foto: (dok.KDrama VIP)

Mereka berusaha untuk mendapatkan barang yang diinginkan oleh para klien yang biasanya sangat sulit untuk didapatkan.

Namun, masalah mulai muncul ketika salah satu anggota dari tim tersebut yaitu Na Jung Sun yang juga wakil ketua dari tim VIP diberitahu jika suaminya, ketua tim tersebut yaitu Park Sung Joon berselingkuh.

Kemudian, Na Jung Sun yang curiga akhirnya menyusun cara untuk menjebak Oh Yu Ri, gadis muda yang selalu berlindung di balik wajah polos dan terlihat hidup serba kesulitan.

Lalu, Oh Yu Ri, anak dari hasil hubungan gelap atasan di kantor tim VIP ini, ternyata adalah selingkuhan Park Sung Joon yang dilindungi olehnya karena permintaan sang atasan.

Drama 32 episode ini, akan segera tayang pada 4 Juni 2020 mendatang dan menggantikan penayangan The World of the Married, setiap Senin-Jumat pukul 19.15-20.45 WIB hanya di Trans TV!

Dalam drama tersebut, ada beberapa aktor dan aktris yang akan bermain dalam drama ini seperti Lee Chung Ah, Kwak Sun Young, dan Pyo Ye Jin.

