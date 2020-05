Malik Saepudin: Penerapan New Normal Perlu Dibuktikan Covid-19 Terkendalikan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Rencana Pemerintah Daerah Kalimantan Barat untuk menerapkan New Normal perlu dibuktikan bahwa kasus covid-19 sudah terkendalikan. Hal ini dungkapkan oleh ketua Tim kajian Ilmiah covid-19 Poltekkes Pontianak Dr. Malik Saepudin, SKM, M. Kes.

"Memurut WHO (World Health Organization) sebelum langkah pelonggaran pembatasan untuk menuju 'the new normal' diterapkan, pemerintah mesti membuktikan bahwa transmisi virus corona sudah dikendalikan," ujar Malik Saepudin, Rabu (27/5/2020).

"Pelonggaran pembatasan, menurut WHO, harus dilakukan secara bertahap dan otoritas terkait diminta terus mengevaluasi kebijakannya," tambah Malik Saepudin.

Syarat lainnya, lanjut Dr. Malik, kapasitas sistem kesehatan masyarakat - diantaranya rumah sakit - harus tersedia untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien Covid-19.

Dikatakannya dalam protokol itu, tata kehidupan baru dapat diterapkan apabila resiko penularan wabah sudah terkendali terutama di tempat dengan kerentanan tinggi.

"Masing-masing negara juga diharuskan mampu menerapkan langkah pencegahan di tempat kerja, berupa jarak fisik, fasilitas cuci tangan dan diikuti etika batuk atau bersin," ujar Malik Saepudin.

Protokol WHO juga menyebutkan setiap langkah menuju transisi 'the new normal' harus dipantau oleh otoritas kesehatan.

"Akhirnya, perilaku masing-masing warga akan menentukan karakter virus. Ini akan membutuhkan ketekunan dan kesabaran, tidak ada jalur cepat untuk kembali normal demikian protokol WHO," lanjut Malik Saepudin.

Ditegaskannya apabila di Provinsi Bali saja sudah melaksanakan era New normal dengan jumlah kasus dan Ro lebih tinggi dari Kalbar.

"Maka Provinsi Kalbar harus berani melaksankannya tetapi harus berhati-hati dan telah dikaji secara epidemiologis dengan baik. Bukan semata-mata untuk pemulihan ekonomi seperti yang diwacanakan pemerintah pusat, tetapi hal ini persoalan kesehatan atau nyawa manusia lebih diperioritaskan," tandas Malik Saepudin.

