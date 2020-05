Akankah Susul Sukses The World of The Married?, Drama Korea Terbaru Dinner Mate Naik Daun di Korsel

Akankah Susul Sukses The World of The Married?, Drama Korea Terbaru Dinner Mate 'Naik Daun' di Korea / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - The World of The Married sejauh ini masih menjadi serial drama Korea alias drakor tersukses soal keberhasilannya menyedot jumlah pemirsa.

Beberapa episode terakhirnya bahkan sukses mencatatkan rekor baru.

Mengalahkan capaian yang berhasil diukir film drakor terpopuler sebelumnya, Sky Castle.

Namun film Korean Drama atau K-Drama yang bertutur tentang rumah tangga dan perselingkuhan yang melibatkan cinta segitiga antara karakter Yeo Da Kyung, Ji Sun Woo dan Lee Tae oh itu telah berakhir alias tuntas ditayangkan medio Mei 2020.

Nah, setelah drakor The World of The Married, kini muncul lagi K-Drama yang sedang 'naik daun' alias mulai menanjak populer setelah ditayangkan di Korea Selatan.

Drakor tersebut yakni Dinner Mate.

Dikutip dari Soompi, drakor yang tayang di stasiun broadcasting MBC ini mencatatkan raihan jumlah pemirsa penonton drama hingga 4,8 dan 6,1 persen.

Bersaing ketat dengan drama komedi romantis di kanal broadcasting JTBC (JTBC adalah stasiun tv yang menayangkan The World of The Married), yang berjudul Sweet Munchies.

Dinner Mate sendiri diketahui dibintangi oleh artis kenamaan Korea Selatan (Korsel), Song Seung Heon dan Seo Ji Hye.

Seo Ji Hye sendiri dikenal publik berkat aksi perannya dalam film drakor yang juga sangat populer di Indonesia di akhir 2019 - 2020 ini, yang berjudul Crash Landing on You.

