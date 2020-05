LOGIN Kalender 2020 - Update Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020, Jumat Istimewa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 berubah.

Khusus Idul Fitri 2020, pemerintah memutuskan tanpa Cuti Bersama.

Perubahan ini merupakan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menpan RB RI Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menpan RB Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Ada yang istimewa dengan hari Jumat pekan ini.

Pemerintah menghapus cuti bersama Jumat tanggal 22 Mei yang sebelumnya masuk dalam cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.

Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020. (kemenag.go.id)

Selengkapnya di sini

Dikutip dari Kompas.com, Keputusan itu tercantum pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 440 Tahun 2020, No. 3 Tahun 2020, dan No. 3 Tahun 2020.

Surat tersebut diteken tiga menteri pada 20 Mei 2020.

"Menghapus cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Jumat Tanggal 22 Mei 2020," tulis Surat Keputusan tersebut.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan, tanggal 22 Mei atau Jumat lusa bukan merupakan hari cuti bersama.