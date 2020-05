Fakta Lirik Lagu dan Terjemahan Lathi, Hingga Pencapaian Fantastis Weird Genius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lagu Lathi tengah menjadi perbincangan di media sosial dan didengarkan banyak orang.

Lagu Lathi merupakan single dari grup musik EDM, Weird Genius yang dirilis pada 28 Februari 2020.

Lathi memadukan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Jawa.

Termasuk judulnya Lathi yang berarti ucapan.

Lirik lagu Lathi

I was born a fool

Broken all the rules

Seeing all null

Denying all of the truth

Everything has changed

It all happened for a reason

Down from the first stage

It isn’t something we fought for

Never wanted this kind of pain

Turned myself so cold and heartless

But one thing you should know

'Kowe ra iso mlayu saka kesalahan

Ajining diri ana ing lathi'

Pushing through the countless pain

And all I know that this love’s a bless and curse