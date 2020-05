KABAR Baik Bagi Pecinta Drakor, JTBC Akan Tayangkan Siaran Khusus The World of The Married Pekan Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar baik untuk penggemar drama korea The World of The Married.

Meskipun drama dengan 16 episode tersebut telah selesai, namun ulasan selengkapnya akan kembali dihadirkan oleh JTBC.

The World Of The Married telah menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu sekarang ini.

Sejak pemutaran perdana, drama ini membangkitkan perhatian yang tak terbantahkan di kalangan pecinta drama.

Popularitas drama yang luar biasa ini jelas terlihat dari peringkat pemirsa yang tinggi.

Memecahkan semua rekor, The World Of The Married sekarang menjadi drama TV kabel dengan pemirsa tertinggi.

Selain itu, drama juga menjadi topik pembicaraan di antara semua program hiburan televisi.

The World Of The Married mengudarakan episode terakhir pada 16 Mei laly.

Bagi penggemar drama, selalu menyedihkan untuk melepaskan sebuah pertunjukan yang membuat mereka begitu banyak memberikan kesan mendalam.

Namun, penggemar drama hit, memiliki satu minggu lagi untuk dinanti.