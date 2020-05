AKHIR Kisah CInta Segitiga Sun Woo, Tae Oh dan Da Kyung dalam Drama Korea The World Of The Married

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beginilah akhir dari kisah cinta Segitiga antara Ji Sun Woo, Yeo Da Kyung dan Lee Tae Oh.

Kemelut asmara mereka berakhir menyedihkan dan terjadi perpisahan.

Alur cerita yang terangkum dalam 16 episode membuat para pecinta drama korea ( Drakor ) menjawab rasa penasaran dan klimaks.

Selain itu, nasib akhir dari para pemeran utama drama Korea (Drakor) The World of The Married juga tak kalah menarik disimak.

Episode 16 memang telah selesai Sabtu (16/5/2020) malam kemarin.

Nasib yang dialami para pemeran dalam kisah akhirnya.

Pemeran utama Tae Oh harus mengalami dua kali perceraian dalam pernikahannya.

Berikut ini, ringkasa nasib akhir para pemeran utama The World of The Married :

1. Ji Sun Woo

Ji Sun Woo tampak berbesar hati mau bertemu dengan Tae Oh lagi saat ia bersama Joon Young.