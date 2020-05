The World of The Married Cetak Sejarah Baru Drama Korea

Ilustrasi The World of the Married

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Popularitas drama The World of The Married tak terkalahkan.

Mulai sejak awal episode hingga mencapai ending, rating drama The World of The Married terus melonjak.

Menurut Nielsen Korea, episode 12 drama yang dibintangi Kim Hee Ae itu mencapai rating rata-rata 24,33 persen secara nasional.

Angka itu mengalahkan rekor sebelumnya yang dicapai drama SKY Castle dengan angka 23,78 persen.

Ini merupakan capaian tertinggi sebuah drama dalam catatan sejarah.

• The World of The Married TAMAT, Login VIU.COM Tonton Akting Apik Han So Hee Sebagai Pelakor Eps 1-16

The World of The Married menumbangkan rekor yang dibuat SKY Castle.

Pada 15 Mei 2020, episode 15 dari The World of The Married mencetak rekor baru untuk rating pemirsa tertinggi yang pernah dicapai oleh drama apa pun dalam sejarah televisi Korea.

Menurut Nielsen Korea, episode terbaru dari drama sukses ini mencetak rating nasional rata-rata 24,44 persen, memecahkan rekornya sendiri, 24,33 persen, yang dibuat pada awal bulan ini.

The World of The Married diadaptasi dari serial terkenal dari BBC, Doctor Foster yang tayang di saluran TV JTBC.

Episode terakhir The World of the Married sendiri sudah tayang pada 16 Mei 2020 pukul 20.50 waktu Korea Selatan.