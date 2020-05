Tayang Hari Ini, Kisah Terakhir The World Of The Married di www.VIU.com Sub Indonesia.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Semakin membuat penasaran alur cerit dari serial drama The World of the Married atau A World of Married Couple.

Pada serial terakhir episode ke-16 ini semuanya akan terjawab, jadi jangan sampai lewatkan untuk menyaksikannya.

Dijadwalkan tayang Sabtu (16/5/2020) pukul 22:50 malam KST atau pukul 20.50 WIB.

Tentunya ending drama ini akan sangat seru.

Tapi jangan coba-coba untuk menebak atau memprediksikannya, kisat terakhirnya sebab dipastikan itu akan salah.

Mo Su-nil, sutradara The World of The Married menegaskan jika akhir kisah drama yang disutradarainya tidak bakal sama dengan Doctor Foster serial TV di Inggris.

Dipastikan akan banyak kejutan diakhir film yang penuh romansa kehidupan dan cinta.

Bagaimana ending dari kisah yang diperankan oleh Kim Hee Ae dan Park Hae Joon ini.

Episode 15 The World of The Married yang tayang Jum’at (15/5/2020) pukul 22.50 waktu Korea Selatan, di www.VIU.com cukup menguras emosi penontonnya.

Adegan paling membuat penasaran adalah reaksi Yeo Da Kyung (Han So Hee) setelah mendengar suaminya berselingkuh dengan Ji Sun Woo pun sudah terjawab.