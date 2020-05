REKOR FANTASTIS The World of The Married Tercipta, Episode 15 Catatkan Sejarah Baru Drama Korea

DRAKOR - Drama Korea (Drakor) The World of the Married (JTBC).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dengan hanya satu episode yang tersisa, rating drama Korea The World of The Married terus melonjak.

Pada 15 Mei 2020, episode 15 dari The World of The Married mencetak rekor fantastis baru untuk rating pemirsa tertinggi yang pernah dicapai oleh drama apa pun dalam sejarah televisi Korea.

Menurut Nielsen Korea, episode terbaru dari drama sukses ini mencetak rating nasional rata-rata 24,44 persen, memecahkan rekornya sendiri 24,33 persen dari awal bulan ini.

Sementara itu, The King: Eternal Monarch produksi SBS terus mengalami penurunan jumlah penonton.

Episode 15 Mei dari drama romantis fantasi mencetak peringkat nasional rata-rata 5,8 persen dan 6,3 persen untuk dua bagiannya, menandai peringkat terendahnya hingga saat ini.

Lantas bagaimana akhir kisah cinta segitiga antara Ji Sun Woo, Lee Tae Oh, dan juga Yeo Da Kyung?

Dua episode terakhir The World of The Married yang diadaptasi dari serial terkenal dari BBC, Doctor Foster ini, akan tayang pada 15 dan 16 Mei 2020 di JTBC.

Untuk episode terakhir The World of the Married sendiri bakal mengudara pada 16 Mei 2020 pukul 20.50 waktu Korea Selatan.

Selain itu, The World of The Married juga bisa disaksikan di VIU dalam subtitle Indonesia.

Saksikan kisah The World of The Married Episode 15-16 live di VIU dan JTBC.

LINK STREAMING VIU

LINK STREAMING JTBC

LINK DOWNLOAD VIU

Disclaimer:

- Jadwal Live Streaming sewaktu-waktu bisa berubah.

- Link Live streaming hanya informasi untuk pembaca.

- Tribunpontianak.co.id tidak bertanggung jawab terhadap kualitas siaran.

(*)

Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com dengan judul The World of The Married Episode 15 Cetak Sejarah Baru Drama Korea