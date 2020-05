Ilustrasi - EPISODE TERAKHIR The World of The Married Eps 16 Sub Indo Live Malam Ini di Dramaqu, JBTC dan Viu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pecinta Drama Korea (Drakor) akan disajikan pamungkas, The World of the Married episode 16 yang menjadi terakhir serial ini.

Episode 16 The World of The Married akan tayang malam ini, Sabtu (16/5/2020) pukul 20.55 WIB.

Anda bisa menyaksikan langsung drama cinta segitiga ini live di Dramaqu, JBTC dan Viu.

Spolier atau alur cerita untuk episode 16 sudah disampaikan sedikit bocoran oleh Kim Hee Ae yang berperan sebagai Jin Sun Woo.

Kim Hee Ae memberi bocoran episode bahwa Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh mempertahankan hubungan yang pahit di mana tidak ada yang bisa bebas dari yang lain.

“Tolong tetap di sini untuk mencari tahu bagaimana akhir cerita yang ada untuk mantan pasangan suami istri ini, yang hubungannya bercampur dengan cinta dan benci," tuturnya.

"Perubahan dalam keadaan dan perasaan mereka akan tetap genting sampai akhir. Orang-orang di sekitar Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) juga akan terseret dalam cerita mereka sendiri. Kuharap kalian menikmati menonton (episode terakhir) dan menemukan diri kalian terbenam dalam pilihan semua orang," imbuh Kim Hee Ae.

Sebelumnya juga beredar spoiler The World of the Married episode 16 yang bocor, di media sosial (Medsos).

Warganet juga sudah ramai yang memperbincangkan beredarnya spoiler drama yang dibintangi Kim Hee Ae itu.

Grup Facebook The World of the Married Fanpage, menjadi satu dari sekian yang mengunggah spoiler ending drama ini.