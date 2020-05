BPK Sebut 7 Nama Bank terkait Pengawasan OJK, Ekonom Sesalkan dan Khawatirkan Hal Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah menyebutkan tujuh nama bank terkait pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

BPK pernah mengklaim pihaknya boleh mempublikasikan nama-nama bank tersebut.

Namun, langkah yang dilakukan BPK disesalkan berbagai ekonom.

Satu di antaranya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto.

Dilansir Kontan.co.id, Eko Listiyanto mengatakan, pengawasan terhadap institusi negara termasuk OJK memang sudah menjadi tugas BPK.

Hal ini baik sebagai mekanisme pengawasan agar lembaga negara melaksanakan tugasnya secara optimal.

Namun, Eko menilai BPK seharusnya dapat lebih hati-hati dalam menyampaikan temuannya yang diaudit.

Ia mengkhawatirkan hal ini bisa menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang terdampak penyebaran Covid-19.

"Dalam konteks pengawasan ke perbankan, adanya penyebutan nama-nama bank secara langsung memang bisa menimbulkan risiko persepsi keliru di masyarakat," ujar Eko dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (15/5) malam.

Ke depan, Eko berharap, kedua lembaga baik BPK maupun OJK perlu memperbaiki pola penyampaian hasil pengawasannya ke publik.