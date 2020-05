Tonton The World of The Married TransTV Jumat 15 Mei 2020 Malam Ini, Drama Perselingkuhan Lee Tae Oh.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - The World of The Married di Trans TV memasuki episode 5, Jumat 15 Mei 2020, tayang mulai pukul 19.15 WIB.

Sakit hati Ji Sun Woo atas pengkhianatan Lee Tae Oh masih berlanjut dalam episode 5 The World of the Married yang tayang malam ini.

The World of the Married yang tayang di Trans TV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19.15 WIB pasti selalu dinanti-nanti penggemarnya.

Sejak tayang perdana pada 27 Maret 2020 lalu, drama The World of the Married terus menuai kesuksesan.

Bahkan The World of the Married berhasil mencetak sejarah sebagai drama dengan rating tertinggi di Korea Selatan.

Ingin meneruskan kesuksesan The World of the Married, Trans TV pun menyiarkannya sejak Senin 11 Mei 2020 lalu.

Malam ini pukul 19.15 WIB, drama The World of the Married akan memasuki episode 5.

Drama The World of the Married yang tayang di Trans TV dibintangi oleh sejumlah artis ternama.

Nama-nama seperti Kim Hee Ae, Park Hae Joon dan Han So Hee, inilah sinopsis The World of the Married episode 5 yang tayang malam ini Jumat 15 Mei 2020 di Trans TV pukul 19.15 WIB.

Sinopsis The World of the Married episode 5