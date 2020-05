Streaming Dramaqu The World of The Married Eps 15 Sub Indonesia DRAMAQU, VIU, JTBC Jumat 15 Mei 2020

Ji Sun Woo | KLIK DRAMAQU.LIVE Nonton The World of The Married SUB INDO Episode 15 Malam Ini, Hati-hati Spoiler!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Malam ini Drama Korea The World of The Married akan tayang kembali, Jumat (15/5/2020).

Episode yang akan tayang adalah eps 15, merupakan episode kedua terakhir.

Sementara untuk episode terakhir atau eps 16 akan ditayangkan besok, 16 Mei 2020.

Saksikan keseruan kisah Drama Korea (Drakor) The World of The Married episode 15 Jumat (15/5/2020) pukul 20.50 WIB!

Drakor A World of Married Couple saat ini mampu menarik perhatian jutaan penggemar seni peran dari negeri Ginseng.

Sehingga Drakor A World of Married Couple bisa menjadi satu diantara raja dalam menempati reting tertinggi Drakor.

Pada episode 15 A World of Married Couple , Sun Woo menang atas Tae Oh dan Da Kyung.

Sedangkan Sun Woo terlihat bersiap-siap meninggalkan kota Gosan.

Tampaknya, putranya Joon Young yang sudah kembali tinggal bersamanya, akan ikut bersama Sun Woo.

Namun Tae Oh tidak bisa menerima kenyataan akan ditinggalkan oleh Sun Woo dan Joon Young.