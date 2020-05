Streaming Dramaqu The World of The Married Episode 16 Terakhir Sub Indonesia DRAMAQU VIU JTBC 16 Mei

Download The World of The Married Sub Indo Episode 1-16 FULL MOVIE di JTBC, DRAMAQU dan VIU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea The World of The Married memasuki episode terakhir yaitu episode 16.

Episode terakhir ini dijadwalkan tayang Sabtu (16/5/2020).

Sebelum episode pamungkas ditayangkan, hari ini Jumat (15/5/2020) ditayangkan episode 15, pukul 20.50 WIB.

Link nonton drama Korea The World of the Married episode 15 dan 16 sub Indo kami cantumkan di artikel ini.

Pada The World of the Married episode 14 yang tayang Sabtu (9/5/2020) lalu, Ji Sun Woo ( Kim Hee Ae ) berhasil diselamatkan oleh Kim Yoon Ki ( Lee Moo Saeng ) setelah mencoba bunuh diri.

Ketika tersadar karena samar-samar mendengar suara Lee Joon Young (Jeon Jin Seo), Ji Sun Woo mencoba menelepon sang putra.

Ia mencoba memastikan keadaan Lee Joon Young baik-baik saja.

Namun, ternyata Lee Joon Young menangis dan meminta Ji Sun Woo menjemputnya di rumah Yeo Da Kyung (Han So Hee).

Yeo Da Kyung tak rela mengetahui Lee Joon Young kembali pada Ji Sun Woo dan memintanya tetap tinggal.

Ia pun terlibat perdebatan dengan Ji Sun Woo soal Lee Joon Young.