Jam Tayang Dramaqu The World of The Married Eps 15 di Link Streaming DRAMAQU, JTBC, VIU Jumat 15 Mei

Lee Joon Young A World of Married Couple dan Kejutan Drakor The World of The Married Eps 12 Sub Indo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebentar lagi Drama Korea (Drakor) The World of The Married episode 15 yang dijadwalkan tayang tanggal 15 Mei 2020 akan segera dimullai.

Drakor yang ditunggu-tunggu jutaan penggemar Drama Korea saat ini dijadwalkan pukul 20.50 WIB!

The World of The Married episode 15 merupakan episode kedua terakhir pada Drakor yang dianggap mampu membawa emosi penontonnya larut dalam cerita ini.

Tentunya episode 15 akan seru sebelum episode 16 atau episode terakhir tayang.

The World of The Married adalah drama yang mengisahkan antara percintaan dan penghiatan atau perselingkuhan.



Sebelumnya, pada episode 14 yang tayang Sabtu (09/05/2020), jalan cerita drama korea tentang rumah tangga dan perselingkuhan ini semakin panas dan menguras emosi para penonton.



Di episode 14, Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh terkejut, Lee Joon Young ternyata tahu bahwa kedua orang tuanya yang telah bercerai itu sempat bercumbu layaknya pasangan suami istri.

Sun Woo menyerahkan Joon Young pada Tae Oh, Yeo Da Kyung pun berusaha mati-matian untuk memenangkan hati Joon Young.

The World of The Married (Instagram @jtbcdrama)

Segala permasalahan Joon Young membuat pikiran Sun Woo terbebani hingga sedikit mengabaikan pekerjaannya sebagai dokter.

Keesokan harinya Sun Woo terlambat datang ke rumah sakit dan masalah pun terjadi.

Pasien Sun Woo datang ke rumah sakit dalam keadaan darurat dan tak mampu lagi menunggu, sementara Sun Woo belum datang.

Pasien tersebut mengalami sindrom iritasi usus dan keadaannya memburuk setelah meminum obat yang diresepkan Sun Woo.

Karena keadaannya memburuk dan dokter Ji Sun Woo tak kunjung datang, dokter Sul Myung Sook mengambil alih penanganan pasien tersebut.