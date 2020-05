UPDATE AKHIR CERITA The World Of The Married, SPOILER Episode 15-16 Bocor ke Publik, LIVE DRAMAQU

DRAKOR - Drama Korea (Drakor) The World of the Married (JTBC).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Banyak hal mendebarkan terjadi jelang akhir cerita dari Drama Korea (Drakor) The World Of The Married.

Update, spoiler The World of the Married dari akhir cerita untuk episode 16 atauepisode terakhir, bocor di media sosial (Medsos).

Padahal, episode 15-16 The World of the Married baru akan tayang pada Jumat dan Sabtu (15-16/5/2020) besok.

Meskipun demikian, warganet sudah dibuat ramai dengan beredarnya spoiler drama yang dibintangi Kim Hee Ae ini.

Grup Facebook The World of the Married Fanpage, menjadi satu dari sekian yang mengunggah spoiler ending drama ini.

Dalam spoiler yang beredar di media sosial, mengungkapkan hubungan Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng) dan Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) yang sebenarnya.

Hati-hati spoiler!

Kim Yoon Ki setelah berhasil menyelamatkan Ji Sun Woo yang mencoba bunuh diri. (JTBC via Dramabeans)

Berdasarkan adegan dalam The World of the Married, Kim Yoon Ki terlihat menaruh rasa pada Ji Sun Woo.

Namun, ternyata perasaan tersebut bukan cinta.

Setidaknya kesimpulan ini didapat dari beredarnya spoiler ending The World of the Married.